Меркель обсудила с Путиным отравление Навального

Другими вопросами, которые обсуждали Меркель и Путин, были конфликт в Нагорном Карабахе и ситуация на востоке Украины. Кроме того, политики условились продолжать поддерживать контакты между министерствами здравоохранения обеих стран в сфере борьбы с пандемией коронавируса.

Охлаждение отношений между Россией и Германией

После отравления Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок", произошедшего в Томске 20 августа 2020 года, отношения между Берлином и Москвой заметно охладели. В связи с использованием на территории РФ запрещенного химического оружия Евросоюз по предложению Франции и Германии ввел санкции против нескольких российских чиновников. Они были согласованы в Брюсселе 14 октября.

Со своей стороны, Россия отрицает все обвинения в причастности к преступлению и называет Германию, в которой Навальный проходил лечение после отравления, "лидером" противостояния с Российской Федерацией в Европе.

"Я сказал (министру иностранных дел ФРГ. - Ред.) Хайко Масу (Heiko Maas), я могу это повторить, потому что, думаю, это уже ни для кого не секрет, что мы видим, как Германия взяла на себя роль лидера нового обострения в отношениях с Российской Федерацией. Нас это тревожит, в том числе и с точки зрения той глобальной роли, которую Германия играет в Европе", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 12 ноября на онлайн-пресс-конференции по итогам его встречи с немецким коллегой.