Пособие по присмотру за детьми в следующем году можно будет получать неограниченное число раз

В настоящее время установлено, что социально застрахованное лицо имеет право на получение единоразового пособия за 14 календарных дней. Поддержка предоставляется одному из родителей ребенка или приемных родителей, опекуну или иному лицу, которое в соответствии с решением сиротского суда фактически заботится о ребенке и воспитывает его. На пособие может претендовать человек, который не может работать удаленно, в то время как находящихся под его опекой ребенок в возрасте до 10 лет включительно или ребенок с инвалидностью до 18 лет по связанным с инфекцией Covid-19 причинам не может посещать образовательное учреждение. Пособие можно получить один раз за период с 30 ноября по 31 декабря 2020 года и один раз за период с 1 января по 30 июня 2021 года.

Принимая во внимание предложение министра благосостояния Рамоны Петравичи, комиссия поддержала редакцию закона, согласно которой в этом году можно получить единоразовое пособие за 14 календарных дней, а в следующем году - с 1 января по 30 июня - пособие больше не будет единоразовым и будет выплачиваться без ограничения срока.

При этом предусмотрено, что пособие не выплачивается, например, если лицо работает или занимается экономической деятельностью и получает доход, если ему уже предоставлено пособие по болезни, родительское пособие, пособие по простою.

Подать заявку на выплату этого пособия можно до 30 июля. Пособие будет выплачиваться за предыдущий месяц.

Заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Яна Муйжниеце на заседании комиссии сообщила, что в следующем году на этот вид поддержки предположительно потребуется 67,5 млн евро.

Сейм рассмотрит данный законопроект во втором чтении в четверг, 10 декабря.

Как сообщалось, размер пособия составляет 60% от средней заработной платы, с которой делаются страховые взносы. Это пособие не облагается подоходным налогом с населения или социальным налогом.