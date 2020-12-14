RSF: в тюрьмах находятся 387 журналистов, часть из них - за информацию о Covid-19

В мире в тюрьмах в связи с профессиональной деятельностью сейчас находятся 387 журналистов, и часть из них попали за решетку из-за публикаций, посвященных темам, связанным с Covid-19, сообщило в понедельник немецкое отделение международной организации "Репортеры без границ" (RSF).
Половина заключенных журналистов находится в пяти странах - Китае, Саудовской Аравии, Египте, Вьетнаме и Сирии, пишет dpa.
В 2020 году были похищены 54 журналиста, четверо пропали, указывает RSF.
Во всех частях мира более 130 журналистов были задержаны, так как сообщали о пандемии.
"Только многие - на несколько часов или дней, другие - на недели", - указывает RSF, добавляя, что в заключении по-прежнему находятся 14 журналистов.
"Правительства во всех частях мира пытались пресечь работу независимых журналистов по освещению кризиса здоровья из-за коронавируса и его последствий", - указывает организация.
"Очень большое число журналистов бросают яркий свет на опасность, которая сейчас угрожает свободе прессы", - сказала представитель правления RSF Катя Глогер.
"За каждым этим делом - судьба человека, которому грозит уголовный процесс, длительное заключение и часто безжалостное содержание, так как они не склонили голову перед цензурой и репрессиями".