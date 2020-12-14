RSF: в тюрьмах находятся 387 журналистов, часть из них - за информацию о Covid-19

Половина заключенных журналистов находится в пяти странах - Китае, Саудовской Аравии, Египте, Вьетнаме и Сирии, пишет dpa.

В 2020 году были похищены 54 журналиста, четверо пропали, указывает RSF.

Во всех частях мира более 130 журналистов были задержаны, так как сообщали о пандемии. 1

"Только многие - на несколько часов или дней, другие - на недели", - указывает RSF, добавляя, что в заключении по-прежнему находятся 14 журналистов.

"Правительства во всех частях мира пытались пресечь работу независимых журналистов по освещению кризиса здоровья из-за коронавируса и его последствий", - указывает организация.

"Очень большое число журналистов бросают яркий свет на опасность, которая сейчас угрожает свободе прессы", - сказала представитель правления RSF Катя Глогер.