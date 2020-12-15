Гражданин Эстонии умудрился пересечь границу с РФ без паспорта и визы. Его оштрафовали

Мужчина без паспорта и визы пешком пересек границу Эстонии и России в пункте пропуска "Куничина гора", передает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу судов Псковской области.

Был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Нарушение режима государственной границы Российской Федерации, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства".