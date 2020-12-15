Вт, 15.12.2020
Суровые наказания и брутальность могут спровоцировать встречную реакцию, когда еще больше людей начнут собираться, тем самым демонстрируя протест и недоверие к существующей власти. Арнис Кактиньш, социолог
Арнис Кактиньш, социолог
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Медицинский туризм в Латвии встал на паузу

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Как и в рекреационном туризме, количество иностранных клиентов в медицинском туризме резко упало уже весной из-за ограничений, связанных с Covid-19. 

Глава Латвийского кластера оздоровительного туризма Гунта Ушпеле говорит, что летом ситуация немного стабилизировалась, и иностранные пациенты лечились в латвийских медицинских учреждениях, пишет Dienas Bizness.

В сентябре Кабинет министров Латвии утвердил поправки, разрешающие принимать иностранных пациентов без самоизоляции, без соблюдения карантина. Однако поправки были отменены, а в последние недели в Латвии ужесточились ограничения, и иностранные пациенты, которые планировали свое лечение в Латвии в декабре и январе, не могут приехать. 

"В настоящее время необходимо соблюдать ряд дополнительных условий, которые сильно ограничивают и затрудняют прием иностранных пациентов в медицинские учреждения Латвии", - говорит Ушпеле. 

Иностранные пациенты по-прежнему заинтересованы в различных медицинских услугах в Латвии, но количество запросов уменьшилось, и медицинские туристы заняли выжидательную позицию. 

шпеле отмечает, что коммуникация с потенциальными пациентами за границей ведется, чтобы подготовиться к их прибытию, как только ситуация улучшится. 

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