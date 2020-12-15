Медицинский туризм в Латвии встал на паузу

Глава Латвийского кластера оздоровительного туризма Гунта Ушпеле говорит, что летом ситуация немного стабилизировалась, и иностранные пациенты лечились в латвийских медицинских учреждениях, пишет Dienas Bizness.

В сентябре Кабинет министров Латвии утвердил поправки, разрешающие принимать иностранных пациентов без самоизоляции, без соблюдения карантина. Однако поправки были отменены, а в последние недели в Латвии ужесточились ограничения, и иностранные пациенты, которые планировали свое лечение в Латвии в декабре и январе, не могут приехать.

"В настоящее время необходимо соблюдать ряд дополнительных условий, которые сильно ограничивают и затрудняют прием иностранных пациентов в медицинские учреждения Латвии", - говорит Ушпеле.

Иностранные пациенты по-прежнему заинтересованы в различных медицинских услугах в Латвии, но количество запросов уменьшилось, и медицинские туристы заняли выжидательную позицию.