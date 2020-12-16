Комиссия в Сейме отклонила идею штрафов для магазинов за обслуживание покупателей без масок

Данное предложение еще будет рассматриваться на заседании Сейма.

Одна из внесенных в Сейм поправок к закону о борьбе с распространением инфекции Covid-19 предусматривает, что физическое или юридическое лицо может получить предупреждение или штраф в размере до 50 евро за обслуживание или допуск в помещения человека без маски.

Депутаты одобрили предложение председателя комиссии Юриса Ранцанса не применять такое наказание и исключить из законопроекта это предложение. Он отметил, что небольшие торговые предприятия уже и так добросовестно выполняют эти требования.