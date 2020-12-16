В даугавпилсском пансионате Covid-19 выявлен почти у половины постояльцев

В Даугавпилсском территориальном центре социальных услугдля пенсионеров Covid-19 выявлен уже почти у половины постояльцев, свидетельствуют данные агентства LETA.
До вторника было известно о 92 случаях Covid-19 в учреждении - заболели 57 постояльцев и 35 работников. После получения результатов тестов в среду количество инфицированных среди постояльцев увеличилось до 133, что составляет почти половину проживающих в центре пенсионеров, сообщила председатель комитета по социальным вопросам Даугавпилсской думы Хелена Солдатенок.
Инфицированные и здоровые постояльцы центра находятся в разных корпусах и не контактируют.
Как сообщалось, после одного выявленного в Даугавпилсском территориальном центре социальных услуг для пенсионеров случая Covid-19 было проведено тестирование и выяснилось, что инфицированы по крайней мере еще 70 человек. Руководитель учреждения Валентин Плонис подал заявление об увольнении.
Мэр Даугавпилса Игорь Прелатов заявил, что руководство центра в связи со вспышкой Covid-19 будет привлечено к ответственности.
По мнению Прелатова, руководство учреждения должно было не умалчивать о ситуации, а оперативно реагировать и вводить все необходимые меры безопасности, а также незамедлительно проинформировать о ситуации в учреждении ответственных лиц.
"В этом учреждении множество людей, как сотрудников, так и клиентов, которые относятся к группе повышенного риска. В учреждении будет проведена проверка, после чего должностные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - сказал мэр.