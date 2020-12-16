LTV: правительство все-таки обсудит ограничения на передвижение людей

15 декабря на пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что новые ограничения для снижения распространения Covid-19 не будут связаны с ограничениями на передвижение людей. Однако, как свидетельствует имеющаяся в распоряжении Латвийского телевидения информация, правительство все-таки планирует на заседании в четверг рассмотреть ограничения на передвижение, пишет портал Apollo.
Согласно доступной LTV информации, правительство на заседании 17 декабря все-таки рассмотрит ограничения на передвижение и призовет людей не покидать место жительства. Однако люди все-таки смогут отправиться в свою собственность за пределами города.
Официальная информация о новых ограничениях будет сообщена в четверг после заседания правительства.
Министр благосостояния Рамона Петравича рассказала LTV, что пока сложно прогнозировать, какие решения будут приняты 17 декабря. В то же время министр отметила, что более строгие ограничения необходимы и Рождество как традиционно тихий период нужно использовать, чтобы прервать цепочку распространения вируса.
Напомним, 15 декабря на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению обсуждалось введение еще более жестких ограничений.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил журналистам, что решение о новых ограничениях, которые вступят в силу 21 декабря и будут действовать в течение трех недель, правительство примет в четверг, 17 декабря.
Премьер-министр сообщил, что, по мнению медицинских экспертов, ситуацию в системе здравоохранения можно охарактеризовать как "военную медицину", поскольку из-за растущего числа пациентов с Covid-19 больницы вынуждены сокращать спектр своих услуг.
Министр здравоохранения Илзе Винькеле отметила, что лучшим подарком на Рождество в этом году является здоровье семьи и близких людей. Самое главное, что этот подарок латвийцы могут сделать сами, например, оставшись дома.
Она также предложила ужесточить ограничения в сфере торговли и запретить мероприятия в закрытых помещениях, чтобы ограничить распространение Covid-19.