LTV: правительство все-таки обсудит ограничения на передвижение людей

Согласно доступной LTV информации, правительство на заседании 17 декабря все-таки рассмотрит ограничения на передвижение и призовет людей не покидать место жительства. Однако люди все-таки смогут отправиться в свою собственность за пределами города.

Кроме того, LTV известно, что министрам придется договориться и о том, закрывать ли на три недели все магазины за исключением продуктовых, как это уже происходит на выходных. 16

Официальная информация о новых ограничениях будет сообщена в четверг после заседания правительства.

Министр благосостояния Рамона Петравича рассказала LTV, что пока сложно прогнозировать, какие решения будут приняты 17 декабря. В то же время министр отметила, что более строгие ограничения необходимы и Рождество как традиционно тихий период нужно использовать, чтобы прервать цепочку распространения вируса.

Напомним, 15 декабря на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению обсуждалось введение еще более жестких ограничений.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил журналистам, что решение о новых ограничениях, которые вступят в силу 21 декабря и будут действовать в течение трех недель, правительство примет в четверг, 17 декабря.

Кроме того, в четверг правительство примет решение о продлении школьных зимних каникул на одну неделю. 16

Премьер-министр сообщил, что, по мнению медицинских экспертов, ситуацию в системе здравоохранения можно охарактеризовать как "военную медицину", поскольку из-за растущего числа пациентов с Covid-19 больницы вынуждены сокращать спектр своих услуг.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле отметила, что лучшим подарком на Рождество в этом году является здоровье семьи и близких людей. Самое главное, что этот подарок латвийцы могут сделать сами, например, оставшись дома.