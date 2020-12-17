Чт, 17.12.2020
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Артур Том Плешс выбран министром охраны окружающей среды и регионального развития

Артур Том Плешс

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сейм сегодня, 17 декабря, утвердил в должности министра охраны среды и регионального развития депутата Артура Тома Плешса ("Для развития/За!").

За его утверждение проголосовал 61 депутат, против были 15 парламентариев, один депутат воздержался.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш, представляя парламенту кандидатуру Плешса, подчеркнул, что в настоящее время он является лучшим претендентом на эту должность, так как занимал пост парламентского секретаря Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) с самого начала полномочий нынешнего правительства.

Сам Плешс заявил, что своей главной задачей считает реализацию административно-территориальной реформы, которая станет историческим шагом, позволит обеспечить более качественные и эффективные услуги жителям всех регионов и создаст основу для экономической независимости самоуправлений.

28-летний Плешс является членом правления партии "Для развития Латвии", председателем комиссии Сейма по административно-территориальной реформе и парламентским секретарем VARAM.

Прежний глава ведомства Юрис Пуце подал в отставку после вскрывшихся фактов о том, что он незаконно использовал пропуск депутата Рижской думы на столичных автостоянках.

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