Артур Том Плешс выбран министром охраны окружающей среды и регионального развития

За его утверждение проголосовал 61 депутат, против были 15 парламентариев, один депутат воздержался.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш, представляя парламенту кандидатуру Плешса, подчеркнул, что в настоящее время он является лучшим претендентом на эту должность, так как занимал пост парламентского секретаря Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) с самого начала полномочий нынешнего правительства.

Сам Плешс заявил, что своей главной задачей считает реализацию административно-территориальной реформы, которая станет историческим шагом, позволит обеспечить более качественные и эффективные услуги жителям всех регионов и создаст основу для экономической независимости самоуправлений.

28-летний Плешс является членом правления партии "Для развития Латвии", председателем комиссии Сейма по административно-территориальной реформе и парламентским секретарем VARAM.