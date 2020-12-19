Власти Беларуси планируют ввести денежный сбор за выезд из страны на автомобиле

Планируется, что сбор смогут вводить власти областей страны. Платить будут выезжающие из страны на транспортных средствах, максимальная масса которых не превышает пяти тонн.

Размер сбора не будет превышать трех "базовых величин". Размер одной "базовой величины" в 2021-м году составит 29 белорусских рублей (около 9 с половиной евро).

Белорусское издание Tut.by обращает внимание, что выехать из Беларуси в Россию можно будет без уплаты сбора.

"Объектом взимания этого сбора будет транспортное средство, пересекающее границу на выезд", - пояснил Юрий Селиверстов.

По его словам, если инициатива будет одобрена, собранные средства с учетом пандемии могут направляться на мероприятия по дезинфекции и обеспечению всем необходимым пунктов пропуска. Министр также напомнил, что некоторое количество лет назад такой сбор уже существовал.

Сбор за выезд с территории Беларуси на автомобиле предусмотрен законопроектом об изменении Налогового кодекса. Палата представителей - нижняя палата белорусского парламента приняла его 18 декабря, теперь документ направлен на подпись Александру Лукашенко.