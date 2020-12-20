Вс, 20.12.2020
Рождество можно праздновать дома, в кругу семьи - в одном доме. А именно - люди, которые проживают в одном домохозяйстве, могут праздновать вместе. Санта Ливиня, директор департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения (VM).
Санта Ливиня, директор департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения (VM).
3
1 мин для прочтения

В Израиле началась вакцинация от коронавируса. Первым привился премьер

ФОТО: Amir Cohen/Pool via AP

В Израиле с 20 декабря началась национальная кампания по вакцинации от Covid-19, сообщает "Медуза" со ссылкой на Haaretz. 

Первым человеком в стране вакцинировался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Ему публично ввели вакцину еще накануне вечером в больнице вблизи Тель-Авива. Следом за ним вакцинировался министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн.

Процедура вакцинации транслировалась в прямом эфире по израильскому телевидению.

Для вакцинации в Израиле используют препарат от компаний Pfizer и BioNTech. В страну уже доствлено более 500 тысяч доз вакцины.

На первом этапе будут вакцинироваться медицинские работники, люди старше 60 лет и входящие в группы риска. Также первые прививки сделают руководящим чиновникам, в том числе президенту, главе Генштаба и других членам кабинета министров Израиля. Следом за ними вакцину получат учителя и социальные работники, после этого сделать привику смогут остальные жители страны.

Последние новости

НАВЕРХ
Back