В Израиле началась вакцинация от коронавируса. Первым привился премьер

В Израиле с 20 декабря началась национальная кампания по вакцинации от Covid-19, сообщает "Медуза" со ссылкой на Haaretz.
Первым человеком в стране вакцинировался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Ему публично ввели вакцину еще накануне вечером в больнице вблизи Тель-Авива. Следом за ним вакцинировался министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн.
Процедура вакцинации транслировалась в прямом эфире по израильскому телевидению.
Israeli PM Benjamin Netanyahu receives first dose of Pfizer vaccine in a televised event to encourage others pic.twitter.com/GyQ8lfAtxa— TRT World Now (@TRTWorldNow) December 19, 2020
Для вакцинации в Израиле используют препарат от компаний Pfizer и BioNTech. В страну уже доствлено более 500 тысяч доз вакцины.
На первом этапе будут вакцинироваться медицинские работники, люди старше 60 лет и входящие в группы риска. Также первые прививки сделают руководящим чиновникам, в том числе президенту, главе Генштаба и других членам кабинета министров Израиля. Следом за ними вакцину получат учителя и социальные работники, после этого сделать привику смогут остальные жители страны.