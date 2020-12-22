Киркоров раскрыл причину увольнения бессменной домработницы Люси

Людмила Дороднова в разное время женщина проработала у Клавдии Шульженко, Тамары Миансаровой и Ларисы Мондрус, а 80-х годах устроилась к Алле Пугачевой. После того, как Примадонна развелась с Киркоровым, Люся, как по-домашнему стала звать домработницу Алла Борисовна, перебралась к Филиппу Бедросовичу.

Женщина работала у артиста долгие годы. Все это время она фактически жила в его квартире.

Новость о том, что женщина осталась без работы в разгар пандемии заставила журналистов обратиться за разъяснениями к Филиппу Киркорову.

Певец объяснил, что они с Людмилой Дородновой расстались в хороших отношениях, но она уже в столь почтенном возрасте, что он не имеет права заставлять ее "летать по дому".

"Я ей дал за выслугу лет выходное пособие - очень приличную сумму денег. Отблагодарил сполна! На ближайшие десять лет эти деньги обеспечат ей хорошую жизнь", – цитирует певца Дни.ру

Киркоров подчеркнул, что уход Люси не был увольнением.

Напомним, что Людмиле Дородновой уже 80 лет. Филипп Бедросович объяснил, что не виделся с домработницей с момента расставания, но уверен, что у нее прекрасная жизнь и есть, с кем общаться. Брать новую домработницу он пока не намерен и обращается за помощью к друзьям.