МИД вновь призывает латвийцев отложить необязательные поездки

Как заявил пресс-секретарь МИД Янис Бекерис, у многих находящихся сейчас за рубежом латвийцев нет достаточного понимания условий въезда в Латвию - любой, кто приезжает в страну не напрямую из Ватикана или Исландии, должен провести десять дней в самоизоляции под надзором полиции.

"Людям, решившим в эти дни вернуться в Латвию и провести Рождество с семьей или друзьями, следует учесть, что в любом случае это невозможно, поскольку необходимо соблюдать строгую самоизоляцию. Этот порядок не нов, и мы призываем латвийцев с ним считаться", - подчеркнул пресс-секретарь МИД.

Бекерис сообщил, что в МИД обратились десятки граждан, но количество тех, кто находится в сложной ситуации, невелико. Каждый неотложный случай МИД рассматривает индивидуально и ищет наиболее подходящие решения.