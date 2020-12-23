Линда Лин открыто рассказала об отношениях и почему так и не обзавелась семьей

Латвийская певица Линда Лин в интервью Generation Famous поделилась своими мыслями на тему отношений и семейной жизни.
Певица не ответила прямо на вопрос Лауры Саулите, были ли когда-либо белое платье и дети мечтой и целью жизни музыканта.
"Сегодня я могу сказать одно, завтра - другое. К таким фундаментальным вещам можно по-разному относиться в разные периоды жизни", - признается Линда.
О том, какого быть одному, Лин высказалась аллегорически: чем больше опыта у человека, тем он становится ярче. "Если ты чувствуешь себя полноценно и развито, тогда и в отношения будешь вступать более сознательно".
"Нет единого ответа. По крайней мере его нет у меня прямо сейчас. Нет ни одного гуру, ни одной веры, ничего такого, что было бы абсолютным. Единственное, что является абсолютным, - это сила, которая движет всем этим", - добавила музыкант.
Однако, возвращаясь к теме брака, Лин призналась, что то, как складывается ее жизнь - не является ее сознательным выбором, и важно сосредоточиться на том, что у человека уже есть, а не на том, чего пока нет.
"Жизнь еще длинная! Никогда не угадаешь, что произойдет! Но теперь я больше концентрируюсь на себе, на людях вокруг меня, на разного вида отношениях и простой дружбе.