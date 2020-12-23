Ср, 23.12.2020
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  • Линда Лин открыто рассказала об отношениях и почему так и не обзавелась семьей
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Линда Лин открыто рассказала об отношениях и почему так и не обзавелась семьей

Линда Лин

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Латвийская певица Линда Лин в интервью Generation Famous поделилась своими мыслями на тему отношений и семейной жизни.  

Певица не ответила прямо на вопрос Лауры Саулите, были ли когда-либо белое платье и дети мечтой и целью жизни музыканта.

"Сегодня я могу сказать одно, завтра - другое. К таким фундаментальным вещам можно по-разному относиться в разные периоды жизни", - признается Линда.  

"Конечно, были моменты, когда мне все это казалось очень важным, были и такие, когда думала, что у меня преимущество, потому что ничего этого нет.  Я вижу вокруг себя, насколько семья это бремя для одних, и счастье для других".

О том, какого быть одному, Лин высказалась аллегорически: чем больше опыта у человека, тем он становится ярче. "Если ты чувствуешь себя полноценно и развито, тогда и в отношения будешь вступать более сознательно".

"Нет единого ответа. По крайней мере его нет у меня прямо сейчас. Нет ни одного гуру, ни одной веры, ничего такого, что было бы абсолютным. Единственное, что является абсолютным, - это сила, которая движет всем этим", - добавила музыкант.

Однако, возвращаясь к теме брака, Лин призналась, что то, как складывается ее жизнь - не является ее сознательным выбором, и важно сосредоточиться на том, что у человека уже есть, а не на том, чего пока нет.

"Жизнь еще длинная! Никогда не угадаешь, что произойдет! Но теперь я больше концентрируюсь на себе, на людях вокруг меня, на разного вида отношениях и простой дружбе.

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