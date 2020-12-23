Утром в среду обледенение и снег затрудняют движение на дорогах по всей Латвии

Среди главных государственных автодорог затруднены условия езды на участке Таллинского шоссе от Берги до поворота на Бирини, участке Видземского шоссе от Риги до поворота на Рауну и от Виреши до Вецлайцене, участке Валмиерского шоссе от Мурьяни до Валки, на Рижской объездной дороге, на Даугавпилсском шоссе, на участке Баускского шоссе от Риги до Иецавы, на участке Елгавского шоссе от Елгавы до Мейтене, на участке Лиепайского шоссе Рига - перекресток Апшупе и Аннениеки - Скрунда, участке Вентспилсского шоссе от Риги до Тукумса, на Резекненском шоссе, на шоссе Гребнево-Медуми, а также на Даугавпилсской и Резекненской окружных дорогах.