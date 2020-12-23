Утром в среду обледенение и снег затрудняют движение на дорогах по всей Латвии

Утром в среду местами на всей территории Латвии обледенение и снег затрудняют движение по главным и региональным государственным автодорогам, сообщили агентству LETA в Latvijas valsts ceļi (LVC).
Для улучшения условий езды на дорогах страны сегодня утром работают 174 единицы зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs
Среди главных государственных автодорог затруднены условия езды на участке Таллинского шоссе от Берги до поворота на Бирини, участке Видземского шоссе от Риги до поворота на Рауну и от Виреши до Вецлайцене, участке Валмиерского шоссе от Мурьяни до Валки, на Рижской объездной дороге, на Даугавпилсском шоссе, на участке Баускского шоссе от Риги до Иецавы, на участке Елгавского шоссе от Елгавы до Мейтене, на участке Лиепайского шоссе Рига - перекресток Апшупе и Аннениеки - Скрунда, участке Вентспилсского шоссе от Риги до Тукумса, на Резекненском шоссе, на шоссе Гребнево-Медуми, а также на Даугавпилсской и Резекненской окружных дорогах.
Условия вождения затруднены также на региональных дорогах в окрестностях Риги, Айзкраукле, Алуксне, Балви, Бауски, Цесиса, Даугавпилса, Добеле, Елгавы, Гулбене, Екабпилса, Краславы, Лимбажи, Прейли, Резекне, Талси, Валки и Валмиеры.