Пт, 25.12.2020
Когда кого-то задерживают, официальные лица говорят, что это наркоманы, алкоголики, неоднократно привлекавшиеся к уголовной или административной ответственности. А это просто женщины - адекватные, нормальные. Ольга Шукайло, автор уже вошедшего в историю снимка
Ольга Шукайло, автор уже вошедшего в историю снимка
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Ограничения соблюдают не все: за сутки начато более 100 административных процессов

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В четверг возбуждено 107 административных процессов о несоблюдении установленных на время режима чрезвычайной ситуации ограничений, сообщили агентству LETA в Госполиции.

За прошедшие сутки начато 56 административных процессов о нарушении ограничений на собрания и проведении частных мероприятий, пять процессов о несоблюдении требований самоизоляции, 29 - о незаполнении анкеты covidpass.lv, а еще четыре - в связи с другими нарушениями.

Работники Госполиции и во время праздников продолжают следить за выполнением установленных для сдерживания распространения Covid-19 ограничений, проводя превентивные проверки и реагируя на вызовы. Для этого полицейским приходится работать сверхурочно.

Полиция напоминает, что целью проверок является не наказание, а разъяснение жителям необходимости соблюдения ограничений.

Как сообщал RUS TVNET, в среду в Латвии подтверждено 1270 новых случаев Covid-19, умерли семь человек. Скончавшиеся пациенты входили в возрастные группы от 55 до 90 лет. В целом с начала пандемии умерли 486 человек с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 11 597 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 11%.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 34 754 человек.

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