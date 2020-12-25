Ограничения соблюдают не все: за сутки начато более 100 административных процессов

В четверг возбуждено 107 административных процессов о несоблюдении установленных на время режима чрезвычайной ситуации ограничений, сообщили агентству LETA в Госполиции.
За прошедшие сутки начато 56 административных процессов о нарушении ограничений на собрания и проведении частных мероприятий, пять процессов о несоблюдении требований самоизоляции, 29 - о незаполнении анкеты covidpass.lv, а еще четыре - в связи с другими нарушениями.
Работники Госполиции и во время праздников продолжают следить за выполнением установленных для сдерживания распространения Covid-19 ограничений, проводя превентивные проверки и реагируя на вызовы. Для этого полицейским приходится работать сверхурочно.
Полиция напоминает, что целью проверок является не наказание, а разъяснение жителям необходимости соблюдения ограничений.
Как сообщал RUS TVNET, в среду в Латвии подтверждено 1270 новых случаев Covid-19, умерли семь человек. Скончавшиеся пациенты входили в возрастные группы от 55 до 90 лет. В целом с начала пандемии умерли 486 человек с подтвержденным Covid-19.
За прошедшие сутки сделано 11 597 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 11%.
В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 34 754 человек.