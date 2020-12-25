Пт, 25.12.2020
Праздничным вечером я буду с семьей - женой и тремя детьми. В этом году особо ничего не изменится, просто не увидимся с бабушками и дедушками. Уга Думпис, главный инфектолог Минздрава
Уга Думпис, главный инфектолог Минздрава
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  • В Украине несколько сел остались без единого доктора. Как выживают жители и кто их теперь лечит?
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В Украине несколько сел остались без единого доктора. Как выживают жители и кто их теперь лечит?

ФОТО: Скриншот с видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь после допроса в Следственном комитете задержана на 48 часов.
  • В Черниговской области Украины несколько сел остались без единого доктора. Как выживают жители и кто их теперь лечит?
  • Как проходит Рождество в локдаун.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 25.12.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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