В Украине несколько сел остались без единого доктора. Как выживают жители и кто их теперь лечит?

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь после допроса в Следственном комитете задержана на 48 часов.
- В Черниговской области Украины несколько сел остались без единого доктора. Как выживают жители и кто их теперь лечит?
- Как проходит Рождество в локдаун.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 25.12.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.