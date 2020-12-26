Сб, 26.12.2020
Думаю, что на Рождество у меня будет обычный рабочий день. Я буду на своем рабочем месте или буду работать удаленно. Нужно будет наблюдать за происходящим, потому что люди не перестанут болеть... Юрий Перевощиков, представитель SPKC
Юрий Перевощиков, представитель SPKC
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"Входной билет в нормальную жизнь": Илзе Винькеле о вакцине против SARS-CoV2

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

"Это уже даже не луч надежды, а четкое сообщение о том, что следующий год будет намного ближе к нормальной жизни, которая была до Covid-19", - сказала TVNET министр здравоохранения Илзе Винькеле после того, как в Государственный центр доноров крови в субботу, 26 декабря, доставили первые Pfizer / BioNTech вакцины Comirnaty против Covid-19.

"Это происходит не только в Латвии, но и в Литве, Эстонии и в Европе в целом, - это усталость людей и неспособность соблюдать ограничения. Понятно, что мы не можем налагать никаких жестких запретов на что-либо, но то, что не контролируется публично, продолжает происходить, и не только в Латвии".

Это еще больше значит, что вакцина - это входной билет в нормальную жизнь.

Видео: Илзе Винькеле о доставке первых вакцин в Латвию

На вопрос, можно ли ввести в Латвии полный "локдаун", учитывая рост заболеваемости Covid-19 и неоднократную обеспокоенность общественности тем, что все возможные ограничения почти исчерпаны, поэтому остается только запрет на выход из дома, министр здравоохранения сказала: "Если к существующим ограничениям добавить ограничения на передвижение, то мы должны быть уверены, что это можно контролировать". По ее мнению, в противном случае дополнительные ограничения соблюдаться не будут. "Добросовестные и дисциплинированные люди  соблюдают правила без контроля".

Событие, которое на бумаге имеет хорошие намерения, но в жизни выходит из-под контроля, имеет противоположный эффект.

Утром 26 декабря первые 9750 вакцин были доставлены в Государственный центр доноров крови в двух ящиках, специально предназначенных для транспортировки, где есть необходимые морозильные камеры для хранения вакцин - при температуре 75 градусов Цельсия. Первые вакцины получат 4875 медицинских работников. Для вакцинации одного человека необходимы две дозы.

Галерея: В Латвию доставили первые вакцины против Covid-19

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