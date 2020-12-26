"Входной билет в нормальную жизнь": Илзе Винькеле о вакцине против SARS-CoV2

"Это происходит не только в Латвии, но и в Литве, Эстонии и в Европе в целом, - это усталость людей и неспособность соблюдать ограничения. Понятно, что мы не можем налагать никаких жестких запретов на что-либо, но то, что не контролируется публично, продолжает происходить, и не только в Латвии".

Это еще больше значит, что вакцина - это входной билет в нормальную жизнь.

Видео: Илзе Винькеле о доставке первых вакцин в Латвию

На вопрос, можно ли ввести в Латвии полный "локдаун", учитывая рост заболеваемости Covid-19 и неоднократную обеспокоенность общественности тем, что все возможные ограничения почти исчерпаны, поэтому остается только запрет на выход из дома, министр здравоохранения сказала: "Если к существующим ограничениям добавить ограничения на передвижение, то мы должны быть уверены, что это можно контролировать". По ее мнению, в противном случае дополнительные ограничения соблюдаться не будут. "Добросовестные и дисциплинированные люди соблюдают правила без контроля".

Событие, которое на бумаге имеет хорошие намерения, но в жизни выходит из-под контроля, имеет противоположный эффект.

Утром 26 декабря первые 9750 вакцин были доставлены в Государственный центр доноров крови в двух ящиках, специально предназначенных для транспортировки, где есть необходимые морозильные камеры для хранения вакцин - при температуре 75 градусов Цельсия. Первые вакцины получат 4875 медицинских работников. Для вакцинации одного человека необходимы две дозы.