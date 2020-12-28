Вт, 29.12.2020
Фактически, нам нужно согласовывать каждого пациента, чтобы понять, в какой момент и какая больница может его принять. Илзе Букша, представитель NMPD
Илзе Букша, представитель NMPD
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  • В Европе началась вакцинация от Covid-19: большинство людей не получат препарат еще много месяцев
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В Европе началась вакцинация от Covid-19: большинство людей не получат препарат еще много месяцев

ФОТО: Salvatore Laporta / IPA/I/SIPA/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В Европе началась кампания по вакцинации от коронавируса. В странах ЕС живут 450 миллионов человек - большинство из них не смогут получить препарат еще много месяцев.
  • Больше половины жителей России не хотят прививаться вакциной Спутник-Ви. Социологи Левада-Центра провели опрос и узнали - почему.
  • Главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля. Смотрите прямое включение из Киева

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 28.12.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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