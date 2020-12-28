В Европе началась вакцинация от Covid-19: большинство людей не получат препарат еще много месяцев

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- В Европе началась кампания по вакцинации от коронавируса. В странах ЕС живут 450 миллионов человек - большинство из них не смогут получить препарат еще много месяцев.
- Больше половины жителей России не хотят прививаться вакциной Спутник-Ви. Социологи Левада-Центра провели опрос и узнали - почему.
- Главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля. Смотрите прямое включение из Киева
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 28.12.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.