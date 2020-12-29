В России бывшего топ-менеджера приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж. Она отрицает вину

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Ночью сотрудники ОМОН взяли штурмом Среднеуральский монастырь и задержали бывшего схиигумена Сергия. Ему предъявлены обвинения по трем статьям.
- Бывшего топ-менеджера российской энергетической компании "Интер РАО" приговорили к 15 годам лишения свободы. Карину Цуркан признали виновной в шпионаже в пользу Молдовы. Вину она отрицает.
- Палата представителей США во второй раз одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Ранее президент Трамп не стал подписывать документ, назвав его подарком для России и Китая.
Сегодня суд в Москве приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего топ-менеджера российской энергетической компании "Интер РАО" Карину Цуркан. ЕЕ обвиняют в шпионаже в пользу Молдовы. Процесс проходил в закрытом режиме, все материалы засекречены.
Карина Цуркан - гражданка Румынии и России. В 2016-м году она отказалась от паспорта Молдовы. Задержали топ-менеджера одной из крупнейших в стране энергетических компаний в 2018-м году. По версии следствия, с 2004-го она сотрудничала с молдавской спецслужбой и за крупную сумму денег передавала ей секретную информацию.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 29.12.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.