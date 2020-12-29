Ср, 30.12.2020
Конечно, это как луч света в конце туннеля, по крайней мере на начальном этапе для медицинского персонала. Мы очень надеемся, что это даст результат и все меньше и меньше работников будут болеть этим вирусом. Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы о вакцинации в Латвии
Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы о вакцинации в Латвии
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В России бывшего топ-менеджера приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж. Она отрицает вину

ФОТО: Скриншот из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Ночью сотрудники ОМОН взяли штурмом Среднеуральский монастырь и задержали бывшего схиигумена Сергия. Ему предъявлены обвинения по трем статьям.
  • Бывшего топ-менеджера российской энергетической компании "Интер РАО" приговорили к 15 годам лишения свободы. Карину Цуркан признали виновной в шпионаже в пользу Молдовы. Вину она отрицает.
  • Палата представителей США во второй раз одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Ранее президент Трамп не стал подписывать документ, назвав его подарком для России и Китая.

Сегодня суд в Москве приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего топ-менеджера российской энергетической компании "Интер РАО" Карину Цуркан. ЕЕ обвиняют в шпионаже в пользу Молдовы. Процесс проходил в закрытом режиме, все материалы засекречены.

Карина Цуркан - гражданка Румынии и России. В 2016-м году она отказалась от паспорта Молдовы. Задержали топ-менеджера одной из крупнейших в стране энергетических компаний в 2018-м году. По версии следствия, с 2004-го она сотрудничала с молдавской спецслужбой и за крупную сумму денег передавала ей секретную информацию.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 29.12.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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