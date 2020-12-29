В России бывшего топ-менеджера приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж. Она отрицает вину

Сегодня суд в Москве приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего топ-менеджера российской энергетической компании "Интер РАО" Карину Цуркан. ЕЕ обвиняют в шпионаже в пользу Молдовы. Процесс проходил в закрытом режиме, все материалы засекречены.

Карина Цуркан - гражданка Румынии и России. В 2016-м году она отказалась от паспорта Молдовы. Задержали топ-менеджера одной из крупнейших в стране энергетических компаний в 2018-м году. По версии следствия, с 2004-го она сотрудничала с молдавской спецслужбой и за крупную сумму денег передавала ей секретную информацию.