Видео ⟩ В центре Риги грабители напали на молодого человека: его жестоко избили и украли телефон

В туннеле находились двое подозрительных мужчин в спортивных костюмах. В масках и капюшонах они неожиданно напали на молодого прохожего, который шел по людному туннелю.

Хотя вначале пострадавший даже пытался оказать сопротивление и отбивался кулаками в схватке с нападающими, уже через мгновение другие камеры показали совершенно иную картину. Пострадавший уже лежал на земле, и оба нападавших жестоко били его ногами, сообщает передача.

Пока полиция добиралась к месту происшествия, сотрудники видеоцентра выследили нападавших и зафиксировали, что они оба уезжают на общественном транспорте. Спустя некоторое время оба нападавших были задержаны, и на место происшествия была вызвана государственная полиция, поскольку выяснилось, что оба преступника совершили ограбление, забрав у пострадавшего смартфон.

В результате пострадавший молодой человек вернул украденное имущество и был доставлен в ближайшую больницу для дополнительного обследования, а оба нападавших прибыли в полицейский участок, где было возбуждено дело.

По крайней мере, для одного из задержанных это было не первое нападение, потому что при проверке данных выяснилось, что молодой человек уже был объявлен в розыск за какое-то прошлое преступление.