Латвийцы в Twitter обсуждают новогоднюю ночь дома и непривычно ранние фейерверки

Ну, вот - готовка в процессе, на десерт будут конфеты.
Думаю, хватит четырех блюд, чтобы проводить уходящий год.
Чтобы не приходилось наряжаться, что дома кажется совершенно ненужным - решили проводить старый год и встретить новый в пижамах :)
В принципе, единственное, что у меня в этом году не было положительным, - это тест на Covid.
А можно всегда встречать новый год в десять?
Новогодний салют в Елгаве, кажется, дают по Владивостоку...
Раньше на Новый год в 23:00 салют стреляли "русские", в 00:00 - "латыши". А согласно текущим реалиям, в 21:45 салют будет давать разумная часть населения, а потом - всякие дурачки. Такое разделение мне нравится куда больше! Очень честно и понятно.
Счастливого Нового года всем, кроме тех, кто часами стреляет фейерверками без остановки. 🤦🏻♀️