Пт, 1.01.2021
Видите, оно изношено "до смерти", колесо полностью изношено. Смотрите - совершенно ровное! Это целиком вина депо, а не водителя Рабочий о сошедшем с рельсов трамвае
Рабочий о сошедшем с рельсов трамвае
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Латвийцы в Twitter обсуждают новогоднюю ночь дома и непривычно ранние фейерверки

ФОТО: Pixabay

В этом году Новый год ожидают иначе, чем раньше - это обязательно делать у себя дома, а фейерверки после 22:00 запрещены. Но одно остается неизменным: люди в социальных сетях не стесняются выражать свое мнение о том, что происходит вокруг них.

Ну, вот - готовка в процессе, на десерт будут конфеты.

Думаю, хватит четырех блюд, чтобы проводить уходящий год.

Чтобы не приходилось наряжаться, что дома кажется совершенно ненужным - решили проводить старый год и встретить новый в пижамах :)

В принципе, единственное, что у меня в этом году не было положительным, - это тест на Covid.

 А можно всегда встречать новый год в десять?

Новогодний салют в Елгаве, кажется, дают по Владивостоку...

Раньше на Новый год в 23:00 салют стреляли "русские", в 00:00 - "латыши". А согласно текущим реалиям, в 21:45 салют будет давать разумная часть населения, а потом - всякие дурачки. Такое разделение мне нравится куда больше! Очень честно и понятно. 

 К салюту готовы!

Счастливого Нового года всем, кроме тех, кто часами стреляет фейерверками без остановки. 🤦🏻‍♀️

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