Латвийцы в Twitter обсуждают новогоднюю ночь дома и непривычно ранние фейерверки

Ну, вот - готовка в процессе, на десерт будут конфеты.

Думаю, хватит четырех блюд, чтобы проводить уходящий год.

Чтобы не приходилось наряжаться, что дома кажется совершенно ненужным - решили проводить старый год и встретить новый в пижамах :)

Nu tā - rosols procesā, liellopu sautējums sautējas un pīrāgu mīkla rūgst. Desertā būs konfektes.



Domāju, ka četri ēdieni būs OK, lai ar godu aizvadītu šo gadu.



Lai nav jāpucējas, kas mājsēdē šķiet pilnīgi lieki- izlēmām, ka veco gadu izvadīsim un jauno sagaidīsim pidžamās :) — Mairis Skuja 💎 (@mairisskuja) December 31, 2020

В принципе, единственное, что у меня в этом году не было положительным, - это тест на Covid.

Principā vienīgais, kas man šajā gadā nav bijis pozitīvs, ir Covid tests. — Eva Braun (@pepija) December 31, 2020

А можно всегда встречать новый год в десять?

Varētu vienmēr Jauno gadu sagaidīt desmitos? — Laura Grevina (@LauraGrevina) December 31, 2020

Новогодний салют в Елгаве, кажется, дают по Владивостоку...

Jaungada salūts Jelgavā laikam pēc Vladivostokas laika... — Aivis Biķernieks (@AivisBikernieks) December 31, 2020

Раньше на Новый год в 23:00 салют стреляли "русские", в 00:00 - "латыши". А согласно текущим реалиям, в 21:45 салют будет давать разумная часть населения, а потом - всякие дурачки. Такое разделение мне нравится куда больше! Очень честно и понятно.

Agrāk Jaungadā plkst. 23:00 salūtus šāva "krievi", 00:00 "latvieši". Pēc šodienas norunām un esošajām reālijām plkst. 21:45 plosīsies vienkārši saprātīgā tautas daļa, pēc tam visādi stulbeņi. Tāds dalījums man patīk daudz labāk! Turklāt ļoti godīgs un saprotams.

— biedrs Dže ☠ (@Dzherijs) December 31, 2020

К салюту готовы!

— Kaspars Zellis (@kasparszellis) December 31, 2020

Счастливого Нового года всем, кроме тех, кто часами стреляет фейерверками без остановки. 🤦🏻‍♀️