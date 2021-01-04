В Риге в аварии погибла женщина-пешеход
Вчера, 3 января, в Латвии зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и еще шестеро получили травмы, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
Вчера, 3 января, в Латвии зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и еще шестеро получили травмы, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
Вчера около 17 часов в Риге на улице Лидоню неизвестный водитель автомобиля наехал на женщину-пешехода 1950 г. рожд., которая через несколько часов скончалась от полученных травм в медицинском учреждении.
Вчера полиция задержала четырех водителей за вождение в нетрезвом виде. Составлено 144 протокола за превышение скорости и всего 340 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.