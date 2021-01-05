Вт, 5.01.2021
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Уга Думпис
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В Саудовской Аравии обрушилась подземная автостоянка: раздавило десятки машин

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video. TVNET kolāža

В интернете опубликовано видео, на котором запечатлен момент обрушения перекрытия подземной автостоянки.

О несчастном случае, произошедшем в октября в портовом городе Хобара на юго-востоке Саудовской Аравии, известно немного. В различных информационных источниках лишь упоминается, что вскоре после обрушения конструкций из-под обломков были вытащены и переданы в распоряжение медиков три человека.

На видео с камер видеонаблюдения, опубликованном на YouTube, видно, что мужчина чудом спасся от гибели, так как по лестнице направлялся на стоянку. Кроме того, из видео можно сделать вывод, что катастрофу не вызвали внешние факторы, например, землетрясение или слишком высокая нагрузка перекрытия.

В свою очередь на другом видео видны последствия обрушения и вытащенные из-под завалов автомобили, среди которых были BMW 6-й серии, Lexus, несколько Porsche и Toyota.

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