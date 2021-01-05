В Саудовской Аравии обрушилась подземная автостоянка: раздавило десятки машин

О несчастном случае, произошедшем в октября в портовом городе Хобара на юго-востоке Саудовской Аравии, известно немного. В различных информационных источниках лишь упоминается, что вскоре после обрушения конструкций из-под обломков были вытащены и переданы в распоряжение медиков три человека.

На видео с камер видеонаблюдения, опубликованном на YouTube, видно, что мужчина чудом спасся от гибели, так как по лестнице направлялся на стоянку. Кроме того, из видео можно сделать вывод, что катастрофу не вызвали внешние факторы, например, землетрясение или слишком высокая нагрузка перекрытия.