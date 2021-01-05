Президент высказался о выражении недоверия Винькеле

Как сообщили агентству LЕТА в канцелярии президента Латвии, глава государства заявил, что, постоянно и внимательно следя за ситуацией, он понимает решение премьер-министра и его обоснованность.

По его мнению, самое неотложное, что нужно сделать новому министру здравоохранения, - это подготовить четкий план вакцинации, 1

который предусматривает добровольную вакцинацию большей части населения в кратчайшие сроки, зависящие исключительно от поставок вакцин, чтобы жизнь как можно скорее вернулась в нормальное русло.

Президент отметил, что в плане должен быть предусмотрен действенный механизм, то есть система конкретных задач и обязанностей, которые обеспечат его выполнение. Левитс также напомнил сказанное министру здравоохранения после встречи в понедельник, 4 января, - что в адекватном, публично приемлемом плане вакцинации должно быть четко указано количество дней с момента доставки конкретной партии вакцины, в течение которого доставленное количество будет использовано для вакцинации людей.