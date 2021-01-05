Вт, 5.01.2021
Понятно, что борьба не закончена, и определенные ограничения должны сохраниться Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
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Президент высказался о выражении недоверия Винькеле

Эгил Левитс

ФОТО: Valsts prezidenta kanceleja

Президент Эгил Левитс понимает решение премьер-министра Кришьяниса Кариньша потребовать отставки министра здравоохранения Илзе Винькеле ("Для развития/За!") и ожидает, что следующий министр в срочном порядке решит вопрос о вакцинации от Covid-19.

Как сообщили агентству LЕТА в канцелярии президента Латвии, глава государства заявил, что, постоянно и внимательно следя за ситуацией, он понимает решение премьер-министра и его обоснованность.

По его мнению, самое неотложное, что нужно сделать новому министру здравоохранения, - это подготовить четкий план вакцинации,

который предусматривает добровольную вакцинацию большей части населения в кратчайшие сроки, зависящие исключительно от поставок вакцин, чтобы жизнь как можно скорее вернулась в нормальное русло.

Президент отметил, что в плане должен быть предусмотрен действенный механизм, то есть система конкретных задач и обязанностей, которые обеспечат его выполнение. Левитс также напомнил сказанное министру здравоохранения после встречи в понедельник, 4 января, - что в адекватном, публично приемлемом плане вакцинации должно быть четко указано количество дней с момента доставки конкретной партии вакцины, в течение которого доставленное количество будет использовано для вакцинации людей.

"Я считаю, что, хотя с осени мы потеряли лидирующие позиции в Европе в борьбе с вирусом Covid-19, теперь у нас есть возможность организовать процесс вакцинации таким образом, чтобы эти лидирующие позиции были восстановлены. Ставя на первое место интересы государства, коалиция под руководством премьер-министра может решить этот вопрос быстро", - подчеркнул Левитс.

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