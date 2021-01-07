Чт, 7.01.2021
Велась дискуссия о введении ограничений каждый день, 24 часа в сутки, но было признано, что люди по-прежнему должны ходить на работу, и производственные процессы не должны прерываться. Эвика Силиня, секретарь Кришьяниса Кариньша
Эвика Силиня, секретарь Кришьяниса Кариньша
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В Китае зафиксирован скачок заражений коронавирусом

(210107) -- SHENYANG, Jan. 7, 2021 (Xinhua) -- A staff member works at a nucleic acid testing site in Heping District, Shenyang, northeast China's Liaoning Province, Jan. 6, 2021. Shenyang is experiencing a strong cold wave that started on Wednesday, with the lowest temperature approaching minus 24 degrees Celsius. Shenyang has started conducting the second round of nucleic acid tests for residents in nine districts covering most urban areas to screen for coronavirus infections from Jan. 4. (Xinhua/Yang Qing) - Yang Qing -//CHINENOUVELLE_08330040/2101070855/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2101070858

ФОТО: SIPA/Scanpix

Из-за роста числа заражений коронавирусом в провинции Хэбэй, наблюдающегося на протяжении последних нескольких дней, Китай готовится к возможной новой волне пандемии.

В Китае зафиксирован самый значительный за последние месяцы рост числа заражений коронавирусом, сообщают власти страны в четверг, 7 января. В частности, в провинции Хэбэй, расположенной на востоке страны, недалеко от Пекина, всего за несколько дней количество пациентов, у которых была выявлена эта инфекция, выросло более чем на 200 человек.

По официальным данным, у 144 из 234 зараженных заболевание протекало бессимптомно. Сейчас власти КНР готовятся к дальнейшему росту числа пациентов с SARS-CoV-2. Сообщается, что автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение со столицей провинции Хэбэй - городом Шицзячжуан - было прервано на неопределенное время.

Население метрополии, составляющее более 11 млн человек, оперативно тестируют на коронавирус. Доступ к некоторым районам города сейчас перекрыт, детские сады закрыты, занятия в начальных и средних школах временно отменены. Кроме того, Пекин мобилизовал и направил в провинцию дополнительный медицинский персонал.

Кроме Шицзячжуана, очагами распространения инфекции считаются города Синтай и Наньгун. Их жителей сейчас также активно тестируют на коронавирус.

Пекин усиливает карантинные меры

В столице Китая также принимают усиленные меры безопасности, чтобы избежать возможной новой волны заражений. На улицах Пекина проводятся проверки. Грузы, прибывающие из провинции Хэбэй, также подвергаются тщательному контролю. Тревога в связи с возможным возвращением пандемии усиливается на фоне приближающегося празднования нового года по китайскому календарю. В этот день, 12 февраля, китайцы, работающие в метрополиях по всей стране, традиционно возвращаются в свои родные деревни, так что транспортные потоки становятся особенно массовыми.

В декабре 2020 года вирус SARS-CoV-2 был выявлен на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань. С тех пор им заразились уже более 87 млн жителей планеты. Почти 1,9 млн человек по всему миру с начала пандемии скончались с подтвержденным диагнозом Covid-19. Китаю, где, по данным сайта Worlometers, за все время пандемии было подтверждено около 87 тысяч заражений коронавирусом, удалось с помощью строгих карантинных мер в относительно короткий срок ограничить распространение инфекции.

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