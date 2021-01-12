Павлютс: общее количество привитых от Covid-19 начало увеличиваться

По данным министра, вчера в Латвии привиты 1312 медиков, тогда как ранее самое большое количество вакцинированных за один день не превышало 900 человек.

Павлютс подчеркнул, что цель вакцинации - вернуться к нормальной жизни, а для этого необходимо, чтобы от Covid-19 было привито 60% населения или больше.

По словам министра, цель состоит в том, чтобы объемы вакцинации достигли около 100 000 человек в неделю, и тогда показателя 60% можно добиться уже к середине лета. Самая активная фаза вакцинации в Латвии ожидается с конца февраля и во втором квартале года.