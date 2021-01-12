Вт, 12.01.2021
Вакцинация от Covid-19 теперь должна быть абсолютным приоритетом государства, чтобы Латвия могла быстрее выйти из пандемии. Эгил Левитс
Эгил Левитс
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  • В Беларуси судят участников маршей. Приговоры выносят за фотографии, видеобращения и хороводы в лесу
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В Беларуси судят участников маршей. Приговоры выносят за фотографии, видеобращения и хороводы в лесу

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В США демократы готовят импичмент Дональду Трампу и обсуждают угрозы инаугурации Джо Байдена. 
  • ФСИН России подал иск в московский суд. Служба исполнения наказаний требует изменить закончившийся условный срок Алексея Навального на реальный.
  • В Беларуси каждый день судят участников протестных акций. Приговоры выносят не только участникам маршей, но и за фотографии, видеобращения и даже хороводы в лесу.
  • От 13 до 18 лет тюрьмы получили крымские татары якобы за участие в организации "Хизб-ут-Тахрир". Она не запрещена в Украине. В России "Хизб-ут Тахрир" признан террористической.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 12.01.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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