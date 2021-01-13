Темпы вакцинации против Covid-19 растут: во вторник были привиты 1592 человека

Во вторник в Латвии вакцины против Covid-19 получили 1592 человека, что на 247 больше, чем в понедельник, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Согласно последним данным, в понедельник вакцину против Covid-19 получили 1345 человек, хотя сначала было сообщено о 1312 вакцинированных.

С начала кампании вакцинации в Латвии прививку получили 9899 человек - 7629 медиков и 2270 других работников медицинских учреждений.

Во вторник вакцинация против Covid-19 проводилась в 33 больницах. Больше всего сотрудников, как и ранее, было вакцинировано в Рижской Восточной клинической университетской больнице, где вакцину получили 307 человек. Таким образом, с начала кампании вакцинации в медучреждении вакцину получили 2867 человек.

В Детской клинической университетской больнице во вторник было вакцинировано 236 человек. С начала кампании вакцинации в Детской больнице вакцину получили 1116 человек.

В Клинической университетской больнице им. Страдиня во вторник были вакцинированы 196 медиков, а всего с начала вакцинации в Латвии - 2413 человек.