В армии значительно возросло количество зараженных Сovid-19

Минобороны не уточняет, на каких военных базах больше всего заболевших, однако, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в начале этого года выросло количество инфицированных Covid-19 в Адажском крае, где расположена крупнейшая в Латвии военная база. Например, в понедельник в Адажи было зарегистрировано 34 новых случая Covid-19, за последние 14 дней - 186.