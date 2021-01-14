"А вы меня знаете?": Ольга Бузова мечтает познакомиться с Пугачевой и Путиным

Бузова призналась, что расстроена слухами о том, что Алла Борисовна якобы хотела вычеркнуть ее из новогодних программ.

"Я поначалу была очень расстроена этой новостью. Поскольку я сталкиваюсь с таким отношением среди артистов, была у меня микромысль - а вдруг это правда..." - сказала Ольга.

Она отметила, что никогда в жизни еще не встречалась с Пугачевой. Но ей очень этого хочется.

"Для меня Алла Борисовна - это символ эстрады нашего поколения", - заметила Бузова.

Ольга не стала отрицать, что хотела бы, чтобы это знакомство произошло.

"И мне кажется, этот момент должен случиться. Потому что все чаще я слышу от людей: "Ты - Алла Пугачева в молодости". Это не про внешность, это, наверное, про сложный путь и характер", - сказала звезда.

Конечно, она хотела бы познакомиться и с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я бы долго готовилась, поскольку хочу оставить приятное впечатление. Но если бы сейчас в студию вошел Владимир Владимирович, я бы спросила: "Вы меня знаете? Как вы ко мне относитесь?" - заявила Ольга.

Бузова подчеркнула, что ей нравятся такие сильные мужчины, как Владимир Путин.