Чт, 14.01.2021
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"А вы меня знаете?": Ольга Бузова мечтает познакомиться с Пугачевой и Путиным

Популярная российская телезвезда Ольга Бузова стала гостьей радио "Комсомольская правда". Во время интервью она призналась, что хотела бы познакомиться с Аллой Пугачевой и президентом РФ Владимиром Путиным. 

Бузова призналась, что расстроена слухами о том, что Алла Борисовна якобы хотела вычеркнуть ее из новогодних программ. 

"Я поначалу была очень расстроена этой новостью. Поскольку я сталкиваюсь с таким отношением среди артистов, была у меня микромысль - а вдруг это правда..." - сказала Ольга.

Она отметила, что никогда в жизни еще не встречалась с Пугачевой. Но ей очень этого хочется.

"Для меня Алла Борисовна - это символ эстрады нашего поколения", - заметила Бузова. 

Ольга не стала отрицать, что хотела бы, чтобы это знакомство произошло.

"И мне кажется, этот момент должен случиться. Потому что все чаще я слышу от людей: "Ты - Алла Пугачева в молодости". Это не про внешность, это, наверное, про сложный путь и характер", - сказала звезда. 

Конечно, она хотела бы познакомиться и с президентом РФ Владимиром Путиным. 

"Я бы долго готовилась, поскольку хочу оставить приятное впечатление. Но если бы сейчас в студию вошел Владимир Владимирович, я бы спросила: "Вы меня знаете? Как вы ко мне относитесь?" - заявила Ольга. 

Бузова подчеркнула, что ей нравятся такие сильные мужчины, как Владимир Путин.

"В свое время он для меня был идеалом. Я думаю, многие девочки пережили влюбленность в главу нашей потрясающей страны. Он такой харизматичный", - призналась артистка. 

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