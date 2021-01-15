ВИДЕО ⟩ Миранчук впервые вышел в основе "Аталанты" и забил

Матч состоялся в Бергамо и завершился со счётом 3:1 в пользу "Аталанты". Миранчук стал автором первого мяча, забив гол на 43-й минуте. Отметим, что 25-летний футболист впервые вышел в стартовом составе бергамасков.

Этот гол стал для Миранчука уже третьим за "Аталанту" в разных турнирах. Ранее он забивал "Мидтьюлланду" в Лиге чемпионов (4:0) и "Интеру" в Серии А (1:1).

Миранчук перешёл в итальянский клуб из "Локомотива" в конце августа 2020 года. Всего за "Аталанту" он успел провести 11 матчей, в десяти из которых выходил на замену.