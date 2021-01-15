ВИДЕО ⟩ Миранчук впервые вышел в основе "Аталанты" и забил
Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук забил гол в 1/8 финала Кубка Италии и помог своей команде обыграть "Кальяри".
Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук забил гол в 1/8 финала Кубка Италии и помог своей команде обыграть "Кальяри".
Матч состоялся в Бергамо и завершился со счётом 3:1 в пользу "Аталанты". Миранчук стал автором первого мяча, забив гол на 43-й минуте. Отметим, что 25-летний футболист впервые вышел в стартовом составе бергамасков.
Miranchuk pic.twitter.com/btgf7b4ORI— @Follow @MídiaBola (@MidiaBola1) January 14, 2021
Этот гол стал для Миранчука уже третьим за "Аталанту" в разных турнирах. Ранее он забивал "Мидтьюлланду" в Лиге чемпионов (4:0) и "Интеру" в Серии А (1:1).
Миранчук перешёл в итальянский клуб из "Локомотива" в конце августа 2020 года. Всего за "Аталанту" он успел провести 11 матчей, в десяти из которых выходил на замену.
В 1/4 финала Кубка Италии "Аталанта" сыграет с победителем противостояния между римским "Лацио" и "Пармой".