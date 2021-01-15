Жившая некогда в Латвии хип-хоп артистка выпустила дебютный микстейп Demidevil
Некогда проживавшая в Латвии исполнительница Ashnikko, или Эштон Кейси (Ashton Casey), выпустила свой дебютный альбом.
Некогда проживавшая в Латвии исполнительница Ashnikko, или Эштон Кейси (Ashton Casey), выпустила свой дебютный альбом.
Микстейп носит название Demidevil. Он затрагивает тему гендерного равноправия, дружбы и отношений, приправленные юмором.
В пластинку вошло 10 треков абсолютно разных жанров, среди них есть дуэты с Grimes (песня Cry), Princess Nokia (Slumber Party) и Kelis (Deal With It) - на последнюю был снят клип.
Песня "L8R BOI" вдохновлена "Sk8er Boi" Аврил Лавин, но Ashnikko сделала его гимном равноправия от поколения Z. А Clitoris! The Musical, например, рассказывает о женской анатомии в шуточной манере, свойственной Ashnikko.
"Плод моих чресел, зеница моего ока, рожденный из крови, пота, соплей и слез — мой микстейп Demidevil! Я так много работала над этой музыкой, что даже не знаю, как пережить ее выход на волю. Возможно, мне придется впасть в спячку на неделю-две, пока все будут его слушать", - цитирует артистку Esquire.
Кстати, в списки фанатов Ashnikko записались Билли Айлиш, Оли Сайкс (Bring Me The Horizon) и Майли Сайрус.
Ashnikko - американская певица, некогда жившая в Латвии. Популярность девушка приобрела после трека Stupid, записанного с рэпером Yung Baby Tate - он стал вирусным на платформе TikTok.