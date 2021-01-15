Жившая некогда в Латвии хип-хоп артистка выпустила дебютный микстейп Demidevil

В пластинку вошло 10 треков абсолютно разных жанров, среди них есть дуэты с Grimes (песня Cry), Princess Nokia (Slumber Party) и Kelis (Deal With It) - на последнюю был снят клип.

"Плод моих чресел, зеница моего ока, рожденный из крови, пота, соплей и слез — мой микстейп Demidevil! Я так много работала над этой музыкой, что даже не знаю, как пережить ее выход на волю. Возможно, мне придется впасть в спячку на неделю-две, пока все будут его слушать", - цитирует артистку Esquire.