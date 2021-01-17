В Таллинне пьяный водитель без прав сбил человека и бросил его на дороге

Вчера, 16 января, в 06.20 в Таллинне у дома на улице Петербури-теэ, 13, по предварительным данным, 22-летний водитель без прав в состоянии алкогольного опьянения потерял управление над автомобилем Škoda Superb, выехал на встречную полосу и сбил переходившего по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора 73-летнего мужчину, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Автомобиль скрылся с места происшествия и остановился на улице Паэ. Пешеход был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Дюжина нетрезвых водителей

За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии были задержаны 12 нетрезвых водителей. По предварительным данным, один из задержанных был в состоянии наркотического опьянения, другие - в состоянии алкогольного опьянения.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.