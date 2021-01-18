США и Евросоюз призывают Россию немедленно освободить Навального

В этом выпуске:

Алексей Навальный арестован на 30 суток судом, который прошел прямо в отделении полиции. После ареста политик призвал своих сторонников к акциям протеста.

США и Евросоюз призывают немедленно освободить Навального. Россия и Кремль утверждают, что запад пытается всех отвлечь от кризиса либеральной модели.

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США и Евросоюз призывают немедленно освободить Навального

Правозащитники и зарубежные политические лидеры призвали российские власти освободить оппозиционного политика Алексея Навального.

Навальный 17 января вернулся из Германии в Россию. Полицейские задержали его вскоре после того, как он направился на погранконтроль аэропорта Шереметьево. Его адвокат Ольга Михайлова сообщила BBC, что политик находится во втором отделе полиции управления МВД России по городскому округу Химки.

Правозащитные организации считают преследование Навального политически мотивированным. Amnesty International заявила, что считает Навального узником совести, а его задержание – попытка российских властей заставить его замолчать.

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал немедленного и безоговорочного освобождения Навального. "Мы с глубокой озабоченностью отмечаем, что задержание – еще одна попытка заставить замолчать Навального и других оппозиционеров, критикующих российские власти. Уверенные в себе политические лидеры не боятся голосов соперников, не применяют насилие в отношении своих политических оппонентов и не устраивают незаконных арестов", – заявил он.

Советник по национальной безопасности избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан осудил задержание Навального, назвав его оскорблением для граждан России, которые хотят, чтобы их голос был услышан. Он также призвал расследовать отравление оппозиционера.

К освобождению Навального призвал и сенатор Берни Сандерс, подчеркнувший, что США должны проявлять солидарность с теми, кто борется с коррупцией и работает на благо демократии во всем мире.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал задержание Навального "неприемлемым" и призвал освободить его. С таким же призывом выступили глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель и лидер Европейской народной партии Дональд Туск.

Освободить Навального призывают и другие европейские политики. "Вместе со своими европейскими партнерами Франция с максимальным вниманием следит за ситуацией и требует его [Навального] незамедлительного освобождения", – говорится в заявлении пресс-секретаря французского МИД Агнес фон дер Мюль.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который назвал задержание политика "попыткой запугать демократическую оппозицию в России", призвал принять "оперативные и недвусмысленные" ответные меры на уровне ЕС.

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская также выступила в поддержку российского оппозиционера.

Главы МИД стран Балтии в совместном заявлении призвали Евросоюз рассмотреть вопрос о санкциях против России, если оппозиционера не освободят. "ЕС должен быстро отреагировать, а если Навального не освободят, в качестве ответа на столь грубые действия следует рассмотреть введение ограничительных мер", – говорится в сообщении.

Представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления западных политиков так: "Уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране".

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Видео: ГЛАВНОЕ | 18.01.2021