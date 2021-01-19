Ассоциация: ситуация в индустрии красоты по-прежнему безнадежная

Она положительно оценила принятые поправки, подчеркнув, что они были разработаны совместно с отраслью. "В решении правительства все было в точности так, как мы договорились. Это было наиболее реалистичное решение, которое можно было предложить", - сказала президент ассоциации, отметив, что то, насколько это повлияет на количество получателей пособий по простою, можно будет оценить в середине февраля, когда закончится подача заявок на получение пособий за январь. Однако Улберте прогнозирует, что число получателей пособий, несомненно, увеличится.

"Я также хочу верить, что те, кто подаст заявки, пособия получат. Конечно, всегда найдутся люди, которые будут кричать, что ничего не получили. Но давайте будем честными - свою деятельность хоть где-то нужно регистрировать", - подчеркнула Улберте. Она также добавила, что в отношении пособий в настоящее время нет ощущения, что государство пытается кому-то что-то не заплатить, наоборот, ищутся решения для предоставления пособий.

"Теперь будет механизм, который требует только написания нужного заявления, это будет возможно и для людей, которые были, например, администраторами и бухгалтерами в индустрии красоты", - подчеркнула Улберте.

Она также положительно оценила тот факт, что подать заявление на получение пособий смогут и работники, которые в конце прошлого года поменяли свой статус плательщика патентной платы на другой.

Улберте также напомнила, что с 1 января этого года налогового режима патентной платы больше не существует. В то же время в индустрии красоты еще достаточно работников, которые не перерегистрировались для уплаты налогов в другом режиме. "Работать сейчас не можем, и точно не знаем, когда сможем, поэтому многим не понятно, на какой режим лучше перерегистрироваться", - пояснила Улберте, добавив, что на этой неделе Служба государственных доходов планирует провести для работников отрасли вебинар на эту тему. "Это может быть не большой, но все же шаг к тому, чтобы как-то упорядочить дела", - сказала глава ассоциации.

В то же время она заявила, что

продление текущих ограничений как минимум до 7 февраля делает ситуацию в индустрии красоты еще более безнадежной,

ведь это означает, что все услуги красоты будут запрещены как минимум до 7 февраля.

"Пособие, возможно, поможет кому-то накормить детей, но не идет речи о том, что эти деньги могут реально помочь кому-то сохранить помещения или покрыть убытки от потери ранее закупленных материалов и средств", - сказала Улберте.

В этой связи она подняла вопрос о том, что многие предоставляющие услуги красоты кабинеты, расположенные в медицинских учреждениях, продолжают работу. "Это история о недобросовестной конкуренции. Я, например, звоню в один из таких кабинетов и спрашиваю, будет ли процедуру проводить дерматолог, но там мне отвечают, что нет - косметолог. Здесь возникает вопрос - почему они, "находясь под" медицинским учреждением, могут продолжать работу, но такая же услуга в других местах запрещена?" - спрашивает Улберте.

По ее словам, Инспекция здравоохранения постановила, что такие кабинеты не могут продолжать работу, даже если они находятся в медицинском учреждении, однако они все равно продолжают предоставлять услуги.

Как сообщалось, Кабинет министров поддержал предложение дополнить регулирование о поддержке в виде пособия по простою для занятых в индустрии красоты лиц.

Размер поддержки планируется в размере от 500 до 1000 евро.

Предлагаемое решение предусматривает предоставление пособий по простою с января 2021 года на время, пока запрещено предоставление услуг индустрии красоты, всем работникам отрасли, которые были заняты в этом секторе в октябре, ноябре или декабре 2020 года.

Измененное регулирование также предусматривает, что плательщики патентной платы для получения пособия должны были иметь действующий патент в августе, сентябре, октябре, ноябре или декабре 2020 года.