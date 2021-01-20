Ср, 20.01.2021
Нет оснований говорить о смягчении ограничений министр здравоохранения Даниэль Павлютс
министр здравоохранения Даниэль Павлютс
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Число госпитализированных пациентов с Covid-19 сократилось до 1115 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки общее число госпитализированных пациентов с Covid-19 сократилось до 1115 человек, что на 42 больных меньше, чем в понедельник, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В среднетяжелой форме заболевание протекает у 1016 больных, что на 46 пациентов меньше, чем в понедельник. Выросло число пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме - с 95 до 99.

За прошедшие сутки госпитализировано 109 пациентов с Covid-19, в том числе 13 пациентов, перевезенных в другой стационар. Выписаны из больниц 130 пациентов, в том числе 13 перевезены в другие больницы.

Как сообщалось, вчера в Латвии было выявлено 1088 новых случаев Covid-19, скончались 20 инфицированных.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 1088 новых случаев Covid-19, скончались 20 инфицированных. 

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 57 808 человек, скончались 1032 пациента с Covid-19, что составляет 1,79% всех инфицированных.

Во вторник было сделано 12 732 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,5%.

Согласно расчетам агентства LETA, 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 662,43 случая на 100 000 жителей. За последние 14 дней заразились 12 637 человек.

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