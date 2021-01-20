Число госпитализированных пациентов с Covid-19 сократилось до 1115 человек

В среднетяжелой форме заболевание протекает у 1016 больных, что на 46 пациентов меньше, чем в понедельник. Выросло число пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме - с 95 до 99.

За прошедшие сутки госпитализировано 109 пациентов с Covid-19, в том числе 13 пациентов, перевезенных в другой стационар. Выписаны из больниц 130 пациентов, в том числе 13 перевезены в другие больницы.

Как сообщалось, вчера в Латвии было выявлено 1088 новых случаев Covid-19, скончались 20 инфицированных.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 1088 новых случаев Covid-19, скончались 20 инфицированных.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 57 808 человек, скончались 1032 пациента с Covid-19, что составляет 1,79% всех инфицированных.

Во вторник было сделано 12 732 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,5%.