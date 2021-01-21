Чт, 21.01.2021
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Леонид Парфенов, журналист
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Российского солдата, обвиняемого в убийстве 8 сослуживцев, приговорили к 24 годам колонии

ФОТО: Pixabay

Военный суд в Чите приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова к 24 с половиной годам колонии строгого режима за убийство восьмерых сослуживцев, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

Изначально подсудимому грозило пожизненное заключение, но присяжные попросили для Шамсутдинова снисхождения. С учетом данной просьбы суд не мог приговорить обвиняемого к пожизненному заключению.

Сторона обвинения просила 25 лет колонии.

В октябре 2019-го года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам в воинской части в Забайкальском крае, в результате чего погибли восемь человек. Позднее рядовой объяснил свой поступок дедовщиной.

Помимо дела о массовом убийстве было также возбуждено дело о неуставных отношениях в воинской части, где служил Шамсутдинов. По этому делу в марте 2020 года обвиняемый, рядовой Руслан Мухатов получил два года условно, а Шамсутдинов проходил потерпевшим.

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