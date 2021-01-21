Российского солдата, обвиняемого в убийстве 8 сослуживцев, приговорили к 24 годам колонии

Изначально подсудимому грозило пожизненное заключение, но присяжные попросили для Шамсутдинова снисхождения. С учетом данной просьбы суд не мог приговорить обвиняемого к пожизненному заключению.

Сторона обвинения просила 25 лет колонии.

В октябре 2019-го года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам в воинской части в Забайкальском крае, в результате чего погибли восемь человек. Позднее рядовой объяснил свой поступок дедовщиной.