Читали, что Maxima предлагает вакцинировать от Covid-19 в помещениях своих магазинов? Так сказать сразу, не отходя от кассы. А чего мелочиться, давайте весь магазин сразу в лечебный центр переоборудуем! Так зубной будет ждать у сладкого, а психолог у алкоголя. Ну, а сама вакцинация будет проходить в молочном, у холодильников или все же лучше сразу в овощном? Ждем расширения услуг до "А наши опытные грузчики с ласковыми руками примут у вас роды в любом из магазинов". Ну, и наверняка не обошлось бы без классической ситуации "Галя, у нас возврат! Человек передумал... - Зови Анжелу, отсасывать обратно будем!".

В новостном плане Рими тоже не отстают - ребята начали продавать хозяйственные и гигиенические товары без упаковки. Теперь вместо полноценной баночки с жижей будет стоять контейнер с дозатором - сколько надо, столько и цеди. Забыл тару? Подставь ладошку! Нужен дезик? Распахни подмышку!

На самом деле нам эта идея нравится, ведь больше никакой головной боли при выборе товара и гадания какие у тебя там волосы - жирные, сухие, мокрые? На все одна баночка! Вот бы и с едой что-то такое же придумали, например, как у котиков - сухой паек со всеми нужными витаминами. Ну, и чтобы на упаковке писали для кого: корм мужской, сбалансированный, для взрослых и крупных пород. А, стоп, пельмени уже существуют.

Следующая новость понравится вам, если вы... карась? Короче, в Евросоюзе разрешили есть червей! Ну наконец-то! Больше не придется трескать их по ночам, втихаря и в темноте. Мы, видимо, не знали, что всё это время нужно было разрешения ЕС спрашивать, если хотел червячатины поесть. Зато между веганами и мясоедами наступит долгожданное перемирие - у них появится общий враг - червееды... ну, или караси. В общем, нас радует, что это всего лишь разрешение, а не какая-нибудь обязательная мера, сдерживающая ковид.

Тут недавно Илон Маск хвастался, что придумал чип, который будет транслировать музыку прямо в мозг. Плюс этой системы в том, что больше не будет неловких ситуаций со звукопроникаемостью наушников - никто не узнает, что у вас там уже восьмой час подряд "золотится роза чайная". Кстати, этот чип по совместительству может быть чем угодно, предлагаем встроить в него заодно функции будильника. Правда не знаем, как его придётся выключать. Ударом головой об стенку и парой слезинок? Ну, собственно, как и в любое наше утро. Надеемся, что этот чип позволит также получать знания прямиком в мозг. А то так послушаешь, и кажется, что многим его в другое место уже вживили.

Ну, а мы, отдел маркетинга и грации Balticom на этой неделе обалдели от гололёда - 4 шпагата, 2 ласточки, 5 сальто и мы в магазине... вместе с медалью по художественной гимнастике и синим копчиком. Волнуемся, как там наши почтальоны письма разносят потенциальным клиентам. Не письмо из Хогвартса, конечно, чтоб сильно переживать, но отношение к магии все-таки имеется! В общем, мы решили пока на улицу не выходить, а то и так скользко, а тут еще мы со своей сногшибательностью.

А какую песню вы слушали бы 8 часов подряд?