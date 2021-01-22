Пт, 22.01.2021
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Джо Байден, президент США
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Двум гражданам России грозит штраф в 25 000 евро за отказ надеть маски в самолете

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

Двум пассажирам самолета грозит штраф в размере 25 000 евро за отказ во время полета использовать маски для лица, сообщила в пятницу полиция Германии.

Граждане России возрастом 35 и 40 лет прилетели во Франкфурт из аэропорта Пунта-Каны в Доминикане, сообщила федеральная полиция.

Они обвиняются в том, что отказались надевать маски для лица и не подчинялись требованиям экипажа.

Пилот проинформировал о происходящем федеральную полицию Германии, которые задержала мужчин после посадки.

Обоим пришлось заплатить депозит в размере 500 евро, чтобы они смогли продолжить путь в Москву.

Грозящие им штрафы столь велики, так как обвинения связаны с безопасностью полетов, а не с простыми нарушениями правил, объявленных из-за пандемии, сообщил представитель полиции по связям с прессой.

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