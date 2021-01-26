Европа уходит на удаленку

"Я теперь четыре дня в неделю могу работать из дома, но рискую потерять работу", - пишет один из пользователей Twitter в Германии. Другие жалуются на скрытое давление и пишут, что им приходиться ходить на работу, несмотря на опасность заразиться коронавирусом. Под хэштегом #MachtBueroszu (#Закройтеофисы) пользователи призывают к законодательному урегулированию работы на удаленке. Но согласно репрезентативному опросу, проведенному социологическим институтом Civey по заказу журнала Spiegel, лишь незначительное большинство немцев выступают за обязательный Home Office в связи с коронавирусом.

Хотя многие политики и почти все известные немецкие вирусологи давно призывают законодательно закрепить возможность работы на удаленке, многие продолжают ездить в офисы. Поэтому Home Office так остро стоит на повестке дня. Даже президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал в своем обращении к гражданам страны не ходить в офисы, если в этом нет срочной необходимости. Руководители предприятий, отделы кадров и менеджеры должны сделать это возможным, подчеркивает президент. Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери (Frank Ulrich Montgomery) даже требует штрафовать компании, мешающие переходу на удаленку.

То, что у немецких критиков работы на удаленке может вызвать скепсис, давно стало частью повседневной жизни в других европейских странах. Вот лишь несколько примеров.

Примеру Франции последовала Бельгия

Во Франции, начиная с 14 октября, все сотрудники, которые могут работать из дома, должны это делать. Чуть позже примеру Франции последовала и Бельгия. Обязанность работать из дома была связана не столько с риском заражения на работе, сколько с поездками в офисы в общественном транспорте по утрам.

Правда, во Франции действуют исключения - например, для архитекторов и инженеров, которым для работы требуется специальное оборудование. Но и они лишь часть рабочих дней могут проводить в своих рабочих мастерских и на фирме. В Бельгии ограничения связаны только с обеспечением беспрерывности тех или иных производственных процессов.

Вначале, несмотря на то, что Home Office был объявлен обязательным, многие бельгийцы по-прежнему приходили на работу. В ответ на это правительство решило усилить контроль за исполнением своего решения, проверки проходили и проходят без предварительных уведомлений. Штрафы за нарушение предписаний во время локдауна высоки: компании, не отправившие своих сотрудников в хоум-офис, должны заплатить до 48 тысяч евро!

Хоум-офис обязателен в Шотландии и Португалии