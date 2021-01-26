ВИДЕО ⟩ Вратарь в Англии забил самый дальний гол в истории футбола

Мяч влетел в сетку ворот "Челтенхэма" после удара Тома Кинга с расстояния 96,01 метра. Таким образом, Кинг побил предыдущий рекорд вратаря Асмира Беговича более чем на 4 метра. В сентябре 2013 года босниец забил в игре с "Саутгемптоном" с расстояния 91,9 м.

Guinness World Record ™️



Newport County goalkeeper Tom King's 105-yard goal against Cheltenham has been confirmed as a @GWR for the longest goal scored in a competitive football matchpic.twitter.com/0WjiENqVvk — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 21, 2021

Официальный сайт Книги рекордов Гиннесса уже официально признал рекорд вратаря "Ньюпорта", и тот должен попасть в её новое издание.

Интересно, что вратарь не стал праздновать забитый гол. "Это секретный пакт вратарей: мы такое не празднуем. Это было бы всё равно что праздновать гол другому вратарю на тренировке. Никто из нас этого не делает", - сказал Кинг.