Вт, 26.01.2021
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протестующие у СИЗО "Матросская тишина"
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В Эстонии о побочных эффектах вакцины от коронавируса поступило еще 71 сообщение

Вакцинация. ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

На прошлой неделе вакцинацию от коронавируса в Эстонии прошли 7488 человек, о побочных эффектах сообщили в 71 случае, что составляет 0,95% от общего числа сделавших прививку. 

Большая часть жалоб поступила после введения второй дозы вакцины Pfizeri/BioNTech: сообщалось о беспокоящих, но не столь серьезных реакциях по сравнению с первой дозой, пишет Rus.Postimees со ссылкой на rus.err.ee.

После первой дозы вакцины побочные эффекты возникли в 28 случаях, в двух реакция была серьезной.

Из более легких побочных эффектов чаще всего называли болезненность и уплотнение в месте введения вакцины, отек, покраснение, боль при введении инъекции и онемение; также появлялись головная боль, головокружение, недомогание, слабость, сонливость, усталость, бессонница, нарушения равновесия и координации, повышенная температура, потливость, озноб, жар, боль в мышцах, суставах и спине, нарушения чувствительности поясницы, набухание и болезненность лимфатических узлов, боль в горле, насморк, кашель, чувствительность глаз, учащенное сердцебиение, повышение кровяного давления, боль в груди, зуд, крапивница (которую потребовалось лечить антигистаминными препаратами), связанные с вакцинацией стрессовые ситуации, например, нервный тик, тошнота, диарея, боль в животе, потеря вкуса и обоняния, тромбофлебит, слабость мышц на одной стороне тела, внезапное ослабление слуха, затрудненное дыхание и бронхоспазмы, нарушение чувствительности лица.

Все люди, у которых появились побочные эффекты, поправились за два дня или выздоравливают.

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