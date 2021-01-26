Последняя информация о распространении Covid-19 в Латвии

За прошедшие сутки в Риге было зарегистрированл 236 новых инфицированных, а общее кумулятивное число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 3404 человека.

В Даугавпилсе за последний день было зарегистрировано 53 новых пациента, а общее количество пациентов за 14 дней составляет 848 жителей.

В Резекне диагностировали 29 заболевших, а общее количество за последние две недели составило 296 жителей. 26 новых случаев заражения было зарегистрировано в Елгавском крае, а 25 - в Елгаве, совокупное количество случаев за 14 дней выросло до 302 и 405 жителей соответственно.

18 пациентов было зарегистрировано в Кекавском крае, 16 - в Лиепае, 15 - в Юрмале, 13 - в Марупском крае, по десять новых инфицированных - в самоуправлениях Огре и Олайне. В ряде других муниципалитетов накануне было зарегистрировано меньшее количество инфицированных.

Наибольшее количество пациентов за последние две недели в Риге - 3404, Даугавпилсе - 848, Елгаве - 405, Елгавском крае - 302, Лиепае - 301, Резекне - 296, Екабпилсе - 223, а также в Даугавпилсском крае - 222 человека.

Расчеты агентства LETA, основанные на данных Центрального статистического управления о численности жителей краев и данных SPKC за последние 14 дней, показывают, что кумулятивная заболеваемость за 14 дней на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 584,3 случая.

В 38 самоуправлениях этот показатель выше, в 20 из них - более чем в два раза.

Если подсчитать количество заболевших на 100 000 жителей за последние 14 дней после изменений, произошедших в последний день, то оно является самым высоким в Апе, Прейли, Акнисте, Ропажи, Скривери, Ливаны, Цибле, Энгуре, Елгаве, Даугавпилсе, Карсаве и Виеситском крае.

Уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения - это теоретический показатель, позволяющий сравнивать уровень заболеваемости в районах с разной численностью населения. Он не указывает конкретное количество случаев.

Из новых случаев, зарегистрированных в предыдущий день, 133 - это люди в возрасте от 50 до 59 лет, 118 - в возрасте от 40 до 49 лет, 106 - в возрасте от 60 до 69 лет, а в других возрастных группах пациентов меньше.

Уже сообщалось, что за последние сутки в Латвии было констатировано 693 новых случая Covid-19, скончались 12 человек.

Таким образом, число зарегистрированных случаев Covid-19 в Латвии достигло 61 924, а число умерших пациентов Covid-19 - 1126, что составляет 1,81% всех инфицированных.

В понедельник, 25 января, в Латвии было проведено 12 552 теста на Covid-19, таким образом, доля положительных случаев составила 5,5%. В SPKC ранее объясняли, что эта цифра считается важной в Европейском союзе, поскольку показатель выше 4% распространения болезни считается быстрым и неконтролируемым.

Доля положительных тестов, зарегистрированных за последние сутки, была самой низкой с конца ноября. Ранее этот показатель был ниже только 30 ноября, когда 4,7% ежедневных тестов давали положительный результат.