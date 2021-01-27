Ср, 27.01.2021
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Дмитрий Песков о "Дворец Путина"
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ВИДЕО ⟩ Лукаку и Ибрагимович чуть не подрались в матче Кубка Италии

ФОТО: AP/Scanpix

Между форвардом "Интера" Ромелу Лукаку и нападающим "Милана" Златаном Ибрагимовичем случился конфликт в матче 1/4 финала Кубка Италии.

Главным действующим лицом первого тайма стал Златан Ибрагимович, который на 31-й минуте открыл счёт в матче, а перед перерывом чуть не подрался с Ромелу Лукаку.

В концовке первого тайма на Лукаку сфолил защитник "Милана" Алессио Романьоли, что вызвало недовольство бельгийца, начавшего спорить с Романьоли и Ибрагимовичем.

Лукаку и Ибрагимович высказывали что-то друг другу и потолкались лбами. Оба игрока получили по жёлтой карточке.

По данным Sportmediaset, Ибрагимович оскорбил Лукаку, напомнив ему о скандале, связанном с уходом бельгийца из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед" в 2017 году. Швед в ходе перепалки сказал бельгийцу: "Иди занимайся своим вуду-дерьмом, мелкий осёл".

Возможно, что реплики о вуду касаются высказываний владельца "Эвертона" Фарада Мошири. По его словам, Лукаку при принятии решения руководствовался предсказаниями шаманов вуду.

После перерыва Ибрагимович заработал вторую жёлтую карточку - швед ударил по ногам Александра Коларова и отправился в раздевалку, оставив свою команду в меньшинстве. Лукаку, в свою очередь, реализовал пенальти и восстановил равновесие в матче. В концовке встречи "Интер" вырвал победу благодаря голу Кристиана Эриксена и получил путёвку в полуфинал Кубка Италии.

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