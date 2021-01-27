ВИДЕО ⟩ Лукаку и Ибрагимович чуть не подрались в матче Кубка Италии
Между форвардом "Интера" Ромелу Лукаку и нападающим "Милана" Златаном Ибрагимовичем случился конфликт в матче 1/4 финала Кубка Италии.
Между форвардом "Интера" Ромелу Лукаку и нападающим "Милана" Златаном Ибрагимовичем случился конфликт в матче 1/4 финала Кубка Италии.
Главным действующим лицом первого тайма стал Златан Ибрагимович, который на 31-й минуте открыл счёт в матче, а перед перерывом чуть не подрался с Ромелу Лукаку.
В концовке первого тайма на Лукаку сфолил защитник "Милана" Алессио Романьоли, что вызвало недовольство бельгийца, начавшего спорить с Романьоли и Ибрагимовичем.
Лукаку и Ибрагимович высказывали что-то друг другу и потолкались лбами. Оба игрока получили по жёлтой карточке.
Zlatan and Lukaku are going at it 😳 pic.twitter.com/yMLFI72tiz— ESPN FC (@ESPNFC) January 26, 2021
По данным Sportmediaset, Ибрагимович оскорбил Лукаку, напомнив ему о скандале, связанном с уходом бельгийца из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед" в 2017 году. Швед в ходе перепалки сказал бельгийцу: "Иди занимайся своим вуду-дерьмом, мелкий осёл".
Возможно, что реплики о вуду касаются высказываний владельца "Эвертона" Фарада Мошири. По его словам, Лукаку при принятии решения руководствовался предсказаниями шаманов вуду.
После перерыва Ибрагимович заработал вторую жёлтую карточку - швед ударил по ногам Александра Коларова и отправился в раздевалку, оставив свою команду в меньшинстве. Лукаку, в свою очередь, реализовал пенальти и восстановил равновесие в матче. В концовке встречи "Интер" вырвал победу благодаря голу Кристиана Эриксена и получил путёвку в полуфинал Кубка Италии.