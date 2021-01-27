Фото ⟩ "Автобус просто устал". Что случилось с "тройкой" в Болдерае? Комментарий Rīgas satiksme

В числе первых фотография деформированного автобуса появилась на Sadursme.lv.

"Ты выбрала остаться, я - улететь". Рижский автобус разделился на две части" - так автор подписал пост с отсылкой к песне Prāta Vētra "Tu izvēlējies palikt".

“Tu izvēlējies palikt, es - aizlidot.” Kāds Rīgas autobuss ir izvēlējies sadalīties divās daļās. #sadursme #sadursmelv #csng #avarija #paldiessekotajam #braucdrosi Posted by Sadursme.lv on Monday, January 25, 2021

Фото быстро стало виральным. Охотно его обсуждали и в местных болдерайских группах в социальной сети Facebook. "Автобус просто устал", "Да не разломался автобус, а просто в последние двери зашел увесистый пассажир", - шутили пользователи Сети.

Один из комментаторов отметил плохое качество дороги при въезде в Болдераю: "Сначала на подъеме на эстакаду у Финиериса есть ощутимый провал, потом при спуске на перекрестке с Финиера тоже все раздолбано... Не удивительно, что старичок развалился...".

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане по ситуации заявила следующее: