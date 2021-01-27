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  • Местный режиссер о трагедии в семье: "Уехала в больницу с травмой ноги, а ушла, заболев там Covid-19"
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Местный режиссер о трагедии в семье: "Уехала в больницу с травмой ноги, а ушла, заболев там Covid-19"

Дзинтарс Дрейбергс ФОТО: LETA

Грустной новостью в социальных сетях поделился латвийский режиссер фильма "Метель душ" (Dvēseļu putenis) Дзинтарс Дрейбергс.

16 января его мать скончалась от осложнений, вызванных Covid-19.

"Сегодня мы попрощались с моей мамой. Уехала в больницу с травмой ноги, а ушла, заболев там Covid-19. Кажется важным написать слова благодарности за все. Секрет жизни очень хрупок. Спи спокойно!", - пишет Дрейбергс.  

Как режиссер подтвердил журналу Kas Jauns, его матери был всего 61 год.

Posted by Dzintars Dreibergs on Sestdiena, 2021. gada 16. janvāris

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