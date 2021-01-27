Местный режиссер о трагедии в семье: "Уехала в больницу с травмой ноги, а ушла, заболев там Covid-19"
Грустной новостью в социальных сетях поделился латвийский режиссер фильма "Метель душ" (Dvēseļu putenis) Дзинтарс Дрейбергс.
Грустной новостью в социальных сетях поделился латвийский режиссер фильма "Метель душ" (Dvēseļu putenis) Дзинтарс Дрейбергс.
16 января его мать скончалась от осложнений, вызванных Covid-19.
"Сегодня мы попрощались с моей мамой. Уехала в больницу с травмой ноги, а ушла, заболев там Covid-19. Кажется важным написать слова благодарности за все. Секрет жизни очень хрупок. Спи спокойно!", - пишет Дрейбергс.
Posted by Dzintars Dreibergs on Sestdiena, 2021. gada 16. janvāris