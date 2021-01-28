Петравича больше не сможет претендовать на компенсацию расходов, благодаря которой получила 17 000 евро

В случае, если министр решает сохранить мандат депутата Сейма, он имеет возможность получать только одну зарплату и компенсации расходов на транспорт и жилье, объясняет LETA.
Согласно правилам Сейма, если депутат живет на расстоянии от 100 до 129 км от Риги, то он имеет право получать компенсацию расходов на транспорт и проживание в соответствии с фактическими расходами, но эта сумма не должна превышать размер средней зарплаты сотрудников госучреждений умноженной на коэффициент 0,79.
Петравича была избрана в Сейм от Курземской избирательской области, её место проживания - Салдусский край.
Депутат Кришьянис Фелдманис подсчитал, что с ноября 2018 года Петравича получила 16 697,77 евро благодаря этим компенсациям. Из них большая часть ушла на компенсацию аренды.
Согласно информации, опубликованной на сайте Службы государственных доходов, Петравича в декларации за 2019 год указала две зарплатные позиции. Она получила 9828 евро в качестве зарплаты от Сейма, где Петравича проработала депутатом менее двух месяцев, а еще 62 287 евро заявлены в качестве заработной платы за работу министра.
Напомним, что министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) решила на время полномочий министра благосостояния сложить мандат депутата Сейма.
До сих пор Петравича совмещала обязанности министра с работой в Сейме, где она исполняла обязанности депутата, одновременно занимая должность члена Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии, подкомиссии по налоговой политике и Комиссии по национальной безопасности.