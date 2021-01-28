Петравича больше не сможет претендовать на компенсацию расходов, благодаря которой получила 17 000 евро

В случае, если министр решает сохранить мандат депутата Сейма, он имеет возможность получать только одну зарплату и компенсации расходов на транспорт и жилье, объясняет LETA.

Согласно правилам Сейма, если депутат живет на расстоянии от 100 до 129 км от Риги, то он имеет право получать компенсацию расходов на транспорт и проживание в соответствии с фактическими расходами, но эта сумма не должна превышать размер средней зарплаты сотрудников госучреждений умноженной на коэффициент 0,79.

Петравича была избрана в Сейм от Курземской избирательской области, её место проживания - Салдусский край.

Депутат Кришьянис Фелдманис подсчитал, что с ноября 2018 года Петравича получила 16 697,77 евро благодаря этим компенсациям. Из них большая часть ушла на компенсацию аренды.

Согласно информации, опубликованной на сайте Службы государственных доходов, Петравича в декларации за 2019 год указала две зарплатные позиции. Она получила 9828 евро в качестве зарплаты от Сейма, где Петравича проработала депутатом менее двух месяцев, а еще 62 287 евро заявлены в качестве заработной платы за работу министра.

Напомним, что министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) решила на время полномочий министра благосостояния сложить мандат депутата Сейма.