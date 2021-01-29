Вдова Гвидо Линги о жизни после смерти супруга: "Дети - это моя главная мотивация жить дальше"
Эвия, жена покойного латвийского музыканта Гвидо Линги, призналась в интервью журналу Ieva, что все еще не может принять тот факт, что Гвидо больше нет.
Эвия, жена покойного латвийского музыканта Гвидо Линги, призналась в интервью журналу Ieva, что все еще не может принять тот факт, что Гвидо больше нет.
"Мне все говорят: нужно время. Наверное, но у меня все раны открыты. У меня много фотографий в рабочем компьютере, я смотрела их сегодня - мне не следовало этого делать. Первую неделю я видела Гвидо во сне, теперь я вижу его почти каждую ночь. Какие-то бытовые сцены... Я не могу спать по ночам.
Эвия отметила, что сейчас ей нужно приводить в порядок все формальности. Все было записано на имя супруга. По словам женщины, у нее совсем не осталось сил.
"Как-то заставляю себя. Помогает то, что приезжает то одна сестра, то другая. Сейчас здесь мама. Конечно, дети - это моя главная мотивация жить дальше, ведь иначе нельзя. Если бы не дети, вообще не знаю, как бы я держалась", - подчеркивает она.
Эвия и Гвидо прожили вместе 22 года. Они вырастили двух сыновей - Дана и Свена.
Напомним, латвийский музыкант Гвидо Линга ушел из жизни 20 декабря 2020 года.
Прощание с ним состоялось 26 декабря.
Гвидо Линга родился 16 июня 1969 года и является автором многих песен и хитов.
В 1980-х годах Линга играл в группах Ārprāc и Zig Zag, но в конце 1988 года он сформировал группу Linga, первое большое выступление которой состоялось на фестивале Rock for Independence в 1989 году.
В последние годы Гвидо Линга также работал диджеем на Latvijas radio 2.
В начале этого года во Дворце культуры ВЭФ музыкант отметил концертом группы Linga два юбилея - свое 50-летие и 30-летие коллектива, в состав которого также входит старший сын Гвидо Свенс, недавно достигший совершеннолетия.
Среди наиболее популярных композиций группы Linga такие песни, как Nāc dejot, Krodziņš, Signe melo, Šeit šeit.
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