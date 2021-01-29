ФОТО ⟩ Латвийский хоккеист Земгус Гиргенсонс стал отцом

У латвийского хоккеиста и его жены Кэти это первый ребёнок. "Моя жена заслужила медаль за то, что дала жизнь этому ангелу! Спасибо тебе за всё, что ты делаешь. Люблю вас обеих!" - написал спортсмен в конце.