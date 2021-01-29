Пт, 29.01.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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ФОТО ⟩ Латвийский хоккеист Земгус Гиргенсонс стал отцом

Латвийский хоккеист клуба НХЛ "Баффало Сейбрз" Земгус Гиргенсонс стал отцом.

Об этом спортсмен сообщил в своём Instagram, разместив фотографию новорождённой дочери.

"Самые маленькие ножки уже оставили огромный след в наших сердцах. Добро пожаловать, Хэдли Мара Гиргенсоне!" - написал хоккеист, добавив, что малышка родилась 25 января.

У латвийского хоккеиста и его жены Кэти это первый ребёнок. "Моя жена заслужила медаль за то, что дала жизнь этому ангелу! Спасибо тебе за всё, что ты делаешь. Люблю вас обеих!" - написал спортсмен в конце.

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