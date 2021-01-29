ФОТО ⟩ Латвийский хоккеист Земгус Гиргенсонс стал отцом
Латвийский хоккеист клуба НХЛ "Баффало Сейбрз" Земгус Гиргенсонс стал отцом.
Латвийский хоккеист клуба НХЛ "Баффало Сейбрз" Земгус Гиргенсонс стал отцом.
Об этом спортсмен сообщил в своём Instagram, разместив фотографию новорождённой дочери.
"Самые маленькие ножки уже оставили огромный след в наших сердцах. Добро пожаловать, Хэдли Мара Гиргенсоне!" - написал хоккеист, добавив, что малышка родилась 25 января.
У латвийского хоккеиста и его жены Кэти это первый ребёнок. "Моя жена заслужила медаль за то, что дала жизнь этому ангелу! Спасибо тебе за всё, что ты делаешь. Люблю вас обеих!" - написал спортсмен в конце.